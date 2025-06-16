Цена MeAI (MEAI)
Текущая цена MeAI (MEAI) сегодня составляет 0,00025729 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 59,62K USD. Цена MEAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка MeAI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены MeAI в течение дня составляет +0,46%
- Оборотное предложение составляет 231,71M USD
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За сегодня изменение цены MeAI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MeAI на USD составило $ -0,0001495197.
За последние 60 дней изменение цены MeAI на USD составило $ -0,0001489706.
За последние 90 дней изменение цены MeAI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0,46%
|30 дней
|$ -0,0001495197
|-58,11%
|60 дней
|$ -0,0001489706
|-57,89%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен MeAI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,00%
+0,46%
-33,43%
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MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience.
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