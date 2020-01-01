Токеномика Mead (MEAD)

Токеномика Mead (MEAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Mead (MEAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to:

Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub

Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions

Participate in network security while maintaining asset exposure

​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through:

Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

Официальный сайт:
https://rootsfi.com/

Токеномика и анализ цен Mead (MEAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mead (MEAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 727,63K
$ 727,63K$ 727,63K
Общее предложение:
$ 596,77K
$ 596,77K$ 596,77K
Оборотное предложение:
$ 596,77K
$ 596,77K$ 596,77K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 599,09K
$ 599,09K$ 599,09K
Исторический максимум:
$ 1,006
$ 1,006$ 1,006
Исторический минимум:
$ 1,004
$ 1,004$ 1,004
Текущая цена:
$ 1,004
$ 1,004$ 1,004

Токеномика Mead (MEAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mead (MEAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEAD, изучите текущую цену MEAD!

Прогноз цены MEAD

Хотите узнать, куда может двигаться MEAD? Наша страница прогноза цены MEAD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.