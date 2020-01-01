Токеномика Mead (MEAD) Откройте для себя ключевую информацию о Mead (MEAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mead (MEAD) Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Официальный сайт: https://rootsfi.com/ Купить MEAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Mead (MEAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mead (MEAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 727,63K $ 727,63K $ 727,63K Общее предложение: $ 596,77K $ 596,77K $ 596,77K Оборотное предложение: $ 596,77K $ 596,77K $ 596,77K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 599,09K $ 599,09K $ 599,09K Исторический максимум: $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 Исторический минимум: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Текущая цена: $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Узнайте больше о цене Mead (MEAD)

Токеномика Mead (MEAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mead (MEAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEAD, изучите текущую цену MEAD!

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