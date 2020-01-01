Токеномика McLaren F1 Fan Token (MCL) Откройте для себя ключевую информацию о McLaren F1 Fan Token (MCL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о McLaren F1 Fan Token (MCL) The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs. Официальный сайт: https://www.bitci.com/en/projects/MCL Купить MCL сейчас!

Токеномика и анализ цен McLaren F1 Fan Token (MCL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене McLaren F1 Fan Token (MCL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 242,93K $ 242,93K $ 242,93K Общее предложение: $ 38,69M $ 38,69M $ 38,69M Оборотное предложение: $ 38,69M $ 38,69M $ 38,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 242,93K $ 242,93K $ 242,93K Исторический максимум: $ 0,475635 $ 0,475635 $ 0,475635 Исторический минимум: $ 0,00241372 $ 0,00241372 $ 0,00241372 Текущая цена: $ 0,0062788 $ 0,0062788 $ 0,0062788 Узнайте больше о цене McLaren F1 Fan Token (MCL)

Токеномика McLaren F1 Fan Token (MCL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики McLaren F1 Fan Token (MCL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MCL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MCL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCL, изучите текущую цену MCL!

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