Токеномика McLaren F1 Fan Token (MCL)

Токеномика McLaren F1 Fan Token (MCL)

Откройте для себя ключевую информацию о McLaren F1 Fan Token (MCL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о McLaren F1 Fan Token (MCL)

The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences.

Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs.

Официальный сайт:
https://www.bitci.com/en/projects/MCL

Токеномика и анализ цен McLaren F1 Fan Token (MCL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене McLaren F1 Fan Token (MCL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 242,93K
$ 242,93K$ 242,93K
Общее предложение:
$ 38,69M
$ 38,69M$ 38,69M
Оборотное предложение:
$ 38,69M
$ 38,69M$ 38,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 242,93K
$ 242,93K$ 242,93K
Исторический максимум:
$ 0,475635
$ 0,475635$ 0,475635
Исторический минимум:
$ 0,00241372
$ 0,00241372$ 0,00241372
Текущая цена:
$ 0,0062788
$ 0,0062788$ 0,0062788

Токеномика McLaren F1 Fan Token (MCL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики McLaren F1 Fan Token (MCL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCL, изучите текущую цену MCL!

Прогноз цены MCL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.