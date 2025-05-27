Цена Maya Preferred PRA (MPRA)
Текущая цена Maya Preferred PRA (MPRA) сегодня составляет 10 202 487 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена MPRA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Maya Preferred PRA:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Maya Preferred PRA в течение дня составляет -0,03%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Maya Preferred PRA на USD составило $ -3 375,99379009.
За последние 30 дней изменение цены Maya Preferred PRA на USD составило $ +10 508 300,4263328000.
За последние 60 дней изменение цены Maya Preferred PRA на USD составило $ +73 370 371,1020374000.
За последние 90 дней изменение цены Maya Preferred PRA на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -3 375,99379009
|-0,03%
|30 дней
|$ +10 508 300,4263328000
|+103,00%
|60 дней
|$ +73 370 371,1020374000
|+719,14%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Maya Preferred PRA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-0,03%
+2,00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Maya Preferred 223 is backed by gold and silver reserves, making it one of the first cryptocurrencies to actually have real, tanagable assets behind it. The Maya Preferred 223 token is a faster implementation on a real, decentralized immutable blockchain (Ethereum Classic) with usable smart contracts running on the Ethereum Classic Blockchain. It is designed to be used as a decentralized ‘Stable crypto asset’ within the Ethereum Classic ecosystem and beyond. It’s meant to avoid problems related to centralization as seen on Ethereum and security because it is powered by the Ethereum Classic Network and by globally distributed anonymous miners.
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|1 MPRA к VND
₫261 601 969 167
|1 MPRA к AUD
A$15 813 854,85
|1 MPRA к GBP
￡7 447 815,51
|1 MPRA к EUR
€8 978 188,56
|1 MPRA к USD
$10 202 487
|1 MPRA к MYR
RM43 156 520,01
|1 MPRA к TRY
₺397 590 918,39
|1 MPRA к JPY
¥1 467 525 730,08
|1 MPRA к RUB
₽816 198 960
|1 MPRA к INR
₹871 292 389,8
|1 MPRA к IDR
Rp167 253 858 485,28
|1 MPRA к PHP
₱566 340 053,37
|1 MPRA к EGP
￡E.508 185 877,47
|1 MPRA к BRL
R$57 746 076,42
|1 MPRA к CAD
C$13 977 407,19
|1 MPRA к BDT
৳1 242 968 991,21
|1 MPRA к NGN
₦16 143 089 105,49
|1 MPRA к UAH
₴424 219 409,46
|1 MPRA к VES
Bs959 033 778
|1 MPRA к PKR
Rs2 873 122 364,07
|1 MPRA к KZT
₸5 194 698 280,92
|1 MPRA к THB
฿333 519 300,03
|1 MPRA к TWD
NT$306 380 684,61
|1 MPRA к AED
د.إ37 443 127,29
|1 MPRA к CHF
Fr8 366 039,34
|1 MPRA к HKD
HK$79 885 473,21
|1 MPRA к MAD
.د.م93 556 805,79
|1 MPRA к MXN
$196 601 924,49