Токеномика Mavryk Network (MVRK)

Токеномика Mavryk Network (MVRK)

Откройте для себя ключевую информацию о Mavryk Network (MVRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.

Официальный сайт:
https://mavryk.org/
Whitepaper:
https://mavryk.org/litepaper

Токеномика и анализ цен Mavryk Network (MVRK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mavryk Network (MVRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,68M
$ 34,68M$ 34,68M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 34,68M
$ 34,68M$ 34,68M
Исторический максимум:
$ 0,119246
$ 0,119246$ 0,119246
Исторический минимум:
$ 0,100977
$ 0,100977$ 0,100977
Текущая цена:
$ 0,115614
$ 0,115614$ 0,115614

Токеномика Mavryk Network (MVRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mavryk Network (MVRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MVRK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MVRK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVRK, изучите текущую цену MVRK!

Прогноз цены MVRK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.