Токеномика Mavryk Network (MVRK) Откройте для себя ключевую информацию о Mavryk Network (MVRK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mavryk Network (MVRK) Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi. Официальный сайт: https://mavryk.org/ Whitepaper: https://mavryk.org/litepaper Купить MVRK сейчас!

Токеномика и анализ цен Mavryk Network (MVRK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mavryk Network (MVRK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 34,68M $ 34,68M $ 34,68M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,68M $ 34,68M $ 34,68M Исторический максимум: $ 0,119246 $ 0,119246 $ 0,119246 Исторический минимум: $ 0,100977 $ 0,100977 $ 0,100977 Текущая цена: $ 0,115614 $ 0,115614 $ 0,115614 Узнайте больше о цене Mavryk Network (MVRK)

Токеномика Mavryk Network (MVRK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mavryk Network (MVRK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVRK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVRK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVRK, изучите текущую цену MVRK!

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