Цена Mavryk Network (MVRK)

USD

График цены Mavryk Network (MVRK) в реальном времени

$0,117591
$0,117591$0,117591
+1,00%(1D)

Цена Mavryk Network (MVRK) сегодня

Текущая цена Mavryk Network (MVRK) сегодня составляет 0,11758 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 35,28M USD. Цена MVRK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Mavryk Network:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Mavryk Network в течение дня составляет +1,03%
- Оборотное предложение составляет 300,00M USD

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Ценовые показатели Mavryk Network (MVRK) - USD

За сегодня изменение цены Mavryk Network на USD составило $ +0,00119384.
За последние 30 дней изменение цены Mavryk Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mavryk Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mavryk Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00119384+1,03%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Mavryk Network (MVRK)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Mavryk Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,116386
$ 0,116386$ 0,116386

$ 0,117592
$ 0,117592$ 0,117592

$ 0,117592
$ 0,117592$ 0,117592

--

+1,03%

+14,82%

Рыночная информация Mavryk Network (MVRK)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 35,28M
$ 35,28M$ 35,28M

--
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300,00M
300,00M 300,00M

Что такое Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a bespoke Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with the dynamic realm of DeFi and foster a thriving & secure digital economy. A definitive platform at Mavryk, RWAs seamlessly converge with decentralized finance (DeFi). By leveraging RWA tokenization, DeFi applications, and robust infrastructure, Mavryk is creating an interconnected financial economy by building a more inclusive, accessible, and interoperable network where tokenized RWAs interact seamlessly with DeFi.

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Источник Mavryk Network (MVRK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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MVRK на местную валюту

1 MVRK к VND
3 014,86878
1 MVRK к AUD
A$0,1810732
1 MVRK к GBP
0,0858334
1 MVRK к EUR
0,1034704
1 MVRK к USD
$0,11758
1 MVRK к MYR
RM0,4973634
1 MVRK к TRY
4,5844442
1 MVRK к JPY
¥16,8950702
1 MVRK к RUB
9,4040484
1 MVRK к INR
10,0401562
1 MVRK к IDR
Rp1 927,5406752
1 MVRK к PHP
6,531569
1 MVRK к EGP
￡E.5,8531324
1 MVRK к BRL
R$0,6666786
1 MVRK к CAD
C$0,1610846
1 MVRK к BDT
14,3247714
1 MVRK к NGN
186,0433066
1 MVRK к UAH
4,8889764
1 MVRK к VES
Bs11,05252
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Rs33,1117038
1 MVRK к KZT
59,8670328
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฿3,8460418
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د.إ0,4315186
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