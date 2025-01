Что такое Matrix Layer Protocol (MLP)

Matrix Layer Phone is designed to break the limitations of traditional mobile devices by deeply integrating blockchain technology into smartphones through innovative hardware and software, simplifying users' access to Web3 and enhancing their overall experience.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Matrix Layer Protocol (MLP) Официальный веб-сайт