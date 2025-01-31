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Цена Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

USD

График цены Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) в реальном времени

$257.13
$257.13$257.13
+0.70%(1D)

Цена Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) сегодня

Текущая цена Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) сегодня составляет 257.13 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MAAAVE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Matic Aave Interest Bearing AAVE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 32.79 USD
- Изменение цены Matic Aave Interest Bearing AAVE в течение дня составляет +0.72%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) - USD

За сегодня изменение цены Matic Aave Interest Bearing AAVE на USD составило $ +1.83.
За последние 30 дней изменение цены Matic Aave Interest Bearing AAVE на USD составило $ -17.0489275110.
За последние 60 дней изменение цены Matic Aave Interest Bearing AAVE на USD составило $ +77.5631873610.
За последние 90 дней изменение цены Matic Aave Interest Bearing AAVE на USD составило $ +145.87809064322791.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1.83+0.72%
30 дней$ -17.0489275110-6.63%
60 дней$ +77.5631873610+30.16%
90 дней$ +145.87809064322791+131.12%

Анализ цен Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Matic Aave Interest Bearing AAVE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 254.22
$ 254.22$ 254.22

$ 259.82
$ 259.82$ 259.82

$ 666.93
$ 666.93$ 666.93

+0.01%

+0.72%

+6.14%

Рыночная информация Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.79
$ 32.79$ 32.79

0.00
0.00 0.00

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Источник Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

Официальный веб-сайт

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MAAAVE на местную валюту

1 MAAAVE к AUD
A$411.408
1 MAAAVE к GBP
205.704
1 MAAAVE к EUR
246.8448
1 MAAAVE к USD
$257.13
1 MAAAVE к MYR
RM1,136.5146
1 MAAAVE к TRY
9,220.6818
1 MAAAVE к JPY
¥39,747.1554
1 MAAAVE к RUB
25,319.5911
1 MAAAVE к INR
22,282.8858
1 MAAAVE к IDR
Rp4,215,245.2272
1 MAAAVE к PHP
15,021.5346
1 MAAAVE к EGP
￡E.12,915.6399
1 MAAAVE к BRL
R$1,509.3531
1 MAAAVE к CAD
C$370.2672
1 MAAAVE к BDT
31,364.7174
1 MAAAVE к NGN
397,417.5567
1 MAAAVE к UAH
10,745.4627
1 MAAAVE к VES
Bs14,656.41
1 MAAAVE к PKR
Rs71,703.2718
1 MAAAVE к KZT
133,435.0422
1 MAAAVE к THB
฿8,657.5671
1 MAAAVE к TWD
NT$8,475.0048
1 MAAAVE к CHF
Fr231.417
1 MAAAVE к HKD
HK$2,003.0427
1 MAAAVE к MAD
.د.م2,579.0139