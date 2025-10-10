Токеномика Massive Meme Outbreak (RPG)

Откройте для себя ключевую информацию о Massive Meme Outbreak (RPG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:11:10 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Massive Meme Outbreak (RPG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Massive Meme Outbreak (RPG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,16K
Общее предложение:
$ 999,27M
Оборотное предложение:
$ 999,27M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,16K
Исторический максимум:
$ 0,0017707
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0
Информация о Massive Meme Outbreak (RPG)

MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.

Key features include:

Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.

Официальный сайт:
https://mmorpg.lol/

Токеномика Massive Meme Outbreak (RPG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Massive Meme Outbreak (RPG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RPG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RPG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RPG, изучите текущую цену RPG!

Прогноз цены RPG

Хотите узнать, куда может двигаться RPG? Наша страница прогноза цены RPG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

