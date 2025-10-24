Что такое Massive Meme Outbreak (RPG)

MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets. Key features include: Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.

Источник Massive Meme Outbreak (RPG) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Massive Meme Outbreak (USD)

RPG на местную валюту

Токеномика Massive Meme Outbreak (RPG)

Понимание токеномики Massive Meme Outbreak (RPG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RPG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Massive Meme Outbreak (RPG) Сколько стоит Massive Meme Outbreak (RPG) на сегодня? Актуальная цена RPG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RPG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RPG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Massive Meme Outbreak? Рыночная капитализация RPG составляет $ 10,16K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RPG? Циркулирующее предложение RPG составляет 999,27M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RPG? RPG достиг максимальной цены (ATH) в 0,0017707 USD . Какова была минимальная цена RPG за все время (ATL)? RPG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RPG? Объем торгов за последние 24 часа для RPG составляет -- USD . Вырастет ли RPG в цене в этом году? RPG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RPG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Massive Meme Outbreak (RPG)