Токеномика Masha and the Bear (MASHA) Откройте для себя ключевую информацию о Masha and the Bear (MASHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Masha and the Bear (MASHA) MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3. Официальный сайт: https://mashatoken.com/ Купить MASHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Masha and the Bear (MASHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Masha and the Bear (MASHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,30M $ 24,30M $ 24,30M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,30M $ 24,30M $ 24,30M Исторический максимум: $ 0,02548778 $ 0,02548778 $ 0,02548778 Исторический минимум: $ 0,01380625 $ 0,01380625 $ 0,01380625 Текущая цена: $ 0,02433459 $ 0,02433459 $ 0,02433459 Узнайте больше о цене Masha and the Bear (MASHA)

Токеномика Masha and the Bear (MASHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Masha and the Bear (MASHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MASHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MASHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MASHA, изучите текущую цену MASHA!

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