Токеномика Masha and the Bear (MASHA)

Токеномика Masha and the Bear (MASHA)

Откройте для себя ключевую информацию о Masha and the Bear (MASHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Masha and the Bear (MASHA)

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

Официальный сайт:
https://mashatoken.com/

Токеномика и анализ цен Masha and the Bear (MASHA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Masha and the Bear (MASHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,30M
$ 24,30M$ 24,30M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,30M
$ 24,30M$ 24,30M
Исторический максимум:
$ 0,02548778
$ 0,02548778$ 0,02548778
Исторический минимум:
$ 0,01380625
$ 0,01380625$ 0,01380625
Текущая цена:
$ 0,02433459
$ 0,02433459$ 0,02433459

Токеномика Masha and the Bear (MASHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Masha and the Bear (MASHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MASHA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MASHA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MASHA, изучите текущую цену MASHA!

Прогноз цены MASHA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.