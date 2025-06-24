Цена Masha and the Bear (MASHA)
Текущая цена Masha and the Bear (MASHA) сегодня составляет 0,0173968 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 17,42M USD. Цена MASHA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Masha and the Bear:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Masha and the Bear в течение дня составляет +20,05%
- Оборотное предложение составляет 1000,00M USD
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За сегодня изменение цены Masha and the Bear на USD составило $ +0,00290586.
За последние 30 дней изменение цены Masha and the Bear на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Masha and the Bear на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Masha and the Bear на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00290586
|+20,05%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Masha and the Bear: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,76%
+20,05%
-0,51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
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₫457,796792
|1 MASHA к AUD
A$0,026791072
|1 MASHA к GBP
￡0,012699664
|1 MASHA к EUR
€0,014961248
|1 MASHA к USD
$0,0173968
|1 MASHA к MYR
RM0,0739364
|1 MASHA к TRY
₺0,690131056
|1 MASHA к JPY
¥2,53297408
|1 MASHA к RUB
₽1,365474832
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|1 MASHA к IDR
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|1 MASHA к KRW
₩23,766116416
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₱0,990921728
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C$0,023833616
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৳2,12588896
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₦26,929898464
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₴0,728404016
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Bs1,7918704
|1 MASHA к PKR
Rs4,93373248
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