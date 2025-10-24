Текущая цена mascot of the trenches сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RUG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RUG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена mascot of the trenches сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены RUG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RUG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RUG

Информация о цене RUG

Официальный сайт RUG

Токеномика RUG

Прогноз цен RUG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип mascot of the trenches

Цена mascot of the trenches (RUG)

Не в листинге

Текущая цена 1 RUG в USD:

$0,00019302
$0,00019302$0,00019302
+5,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены mascot of the trenches (RUG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:10:04 (UTC+8)

Информация о ценах mascot of the trenches (RUG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3,50%

+5,39%

-24,11%

-24,11%

Текущая цена mascot of the trenches (RUG) составляет --. За последние 24 часа RUG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RUG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, RUG изменился на +3,50% за последний час, на +5,39% за 24 часа и на -24,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация mascot of the trenches (RUG)

$ 193,92K
$ 193,92K$ 193,92K

--
----

$ 193,92K
$ 193,92K$ 193,92K

999,11M
999,11M 999,11M

999 112 085,900315
999 112 085,900315 999 112 085,900315

Текущая рыночная капитализация mascot of the trenches составляет $ 193,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RUG составляет 999,11M, а общее предложение – 999112085.900315. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 193,92K.

История цен mascot of the trenches (RUG) в USD

За сегодня изменение цены mascot of the trenches на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены mascot of the trenches на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены mascot of the trenches на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены mascot of the trenches на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,39%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник mascot of the trenches (RUG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены mascot of the trenches (USD)

Сколько будет стоить mascot of the trenches (RUG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов mascot of the trenches (RUG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для mascot of the trenches.

Проверьте прогноз цены mascot of the trenches!

RUG на местную валюту

Токеномика mascot of the trenches (RUG)

Понимание токеномики mascot of the trenches (RUG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RUG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о mascot of the trenches (RUG)

Сколько стоит mascot of the trenches (RUG) на сегодня?
Актуальная цена RUG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RUG в USD?
Текущая цена RUG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация mascot of the trenches?
Рыночная капитализация RUG составляет $ 193,92K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RUG?
Циркулирующее предложение RUG составляет 999,11M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RUG?
RUG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена RUG за все время (ATL)?
RUG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов RUG?
Объем торгов за последние 24 часа для RUG составляет -- USD.
Вырастет ли RUG в цене в этом году?
RUG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RUG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:10:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии mascot of the trenches (RUG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.