Что такое mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG. Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped. Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG. It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character. On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG. Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped. Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG. It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник mascot of the trenches (RUG) Официальный веб-сайт

Прогноз цены mascot of the trenches (USD)

Сколько будет стоить mascot of the trenches (RUG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов mascot of the trenches (RUG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для mascot of the trenches.

Проверьте прогноз цены mascot of the trenches!

RUG на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика mascot of the trenches (RUG)

Понимание токеномики mascot of the trenches (RUG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RUG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о mascot of the trenches (RUG) Сколько стоит mascot of the trenches (RUG) на сегодня? Актуальная цена RUG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RUG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RUG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация mascot of the trenches? Рыночная капитализация RUG составляет $ 193,92K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RUG? Циркулирующее предложение RUG составляет 999,11M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RUG? RUG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена RUG за все время (ATL)? RUG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов RUG? Объем торгов за последние 24 часа для RUG составляет -- USD . Вырастет ли RUG в цене в этом году? RUG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RUG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии mascot of the trenches (RUG)