Токеномика Masari (MSR) Откройте для себя ключевую информацию о Masari (MSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Masari (MSR) Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org Официальный сайт: https://getmasari.org Купить MSR сейчас!

Токеномика и анализ цен Masari (MSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Masari (MSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 369,57K $ 369,57K $ 369,57K Общее предложение: $ 18,50M $ 18,50M $ 18,50M Оборотное предложение: $ 17,99M $ 17,99M $ 17,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 380,10K $ 380,10K $ 380,10K Исторический максимум: $ 2,04 $ 2,04 $ 2,04 Исторический минимум: $ 0,00172957 $ 0,00172957 $ 0,00172957 Текущая цена: $ 0,02054613 $ 0,02054613 $ 0,02054613 Узнайте больше о цене Masari (MSR)

Токеномика Masari (MSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Masari (MSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSR, изучите текущую цену MSR!

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