Цена Masari (MSR)
Текущая цена Masari (MSR) сегодня составляет 0.02648448 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 473.80K USD. Цена MSR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Masari:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.10 USD
- Изменение цены Masari в течение дня составляет +16.56%
- Оборотное предложение составляет 17.89M USD
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За сегодня изменение цены Masari на USD составило $ +0.00376361.
За последние 30 дней изменение цены Masari на USD составило $ +0.0043890239.
За последние 60 дней изменение цены Masari на USD составило $ +0.0539459327.
За последние 90 дней изменение цены Masari на USD составило $ +0.021935438147601775.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00376361
|+16.56%
|30 дней
|$ +0.0043890239
|+16.57%
|60 дней
|$ +0.0539459327
|+203.69%
|90 дней
|$ +0.021935438147601775
|+482.20%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Masari: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+16.56%
+10.67%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org
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