Цена Marksman (MARKS)
Текущая цена Marksman (MARKS) сегодня составляет 0.147183 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена MARKS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Marksman:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 930.76 USD
- Изменение цены Marksman в течение дня составляет -1.98%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Marksman на USD составило $ -0.0029872087129789.
За последние 30 дней изменение цены Marksman на USD составило $ -0.0081045288.
За последние 60 дней изменение цены Marksman на USD составило $ +0.0249784563.
За последние 90 дней изменение цены Marksman на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0029872087129789
|-1.98%
|30 дней
|$ -0.0081045288
|-5.50%
|60 дней
|$ +0.0249784563
|+16.97%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Marksman: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-1.98%
-11.32%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Being able to research and analyze contracts efficiently and accurately is an important skillset for any active trader to have. In order to do that, the trader must ensure that they get the most accurate information, and they get is fast. That is exactly what Marksman aims to do. Marksman is a single-stop information aggregator platform that enables you to watch, filter, and track contracts as soon as they hit the block-chain, investigate all contract metrics, and provides all necessary links, all in an easy to read, responsive, and very fast dashboard. The feature that really sets us apart from the competition is our Marksman Score. Marksman Score is a formula that takes into consideration a multitude of factors, such as pre-launch token hype, token metrics and security, social media chatter and mentions, and much more. Combined with our notification bot that takes advantage of our filters, users can be notified for a multitude of different factors, such as amount of snipers actively targeting a token. Accuracy, Precision, Stability, and Speed are the goals of our platform. Marksman is best used in conjunction with your favorite sniping bot utility.
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