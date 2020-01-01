Токеномика MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Откройте для себя ключевую информацию о MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официальный сайт: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Купить MVTT10F сейчас!

Токеномика и анализ цен MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 726,90K $ 726,90K $ 726,90K Общее предложение: $ 19,62M $ 19,62M $ 19,62M Оборотное предложение: $ 19,62M $ 19,62M $ 19,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 726,90K $ 726,90K $ 726,90K Исторический максимум: $ 0,04089593 $ 0,04089593 $ 0,04089593 Исторический минимум: $ 0,02518208 $ 0,02518208 $ 0,02518208 Текущая цена: $ 0,03704541 $ 0,03704541 $ 0,03704541 Узнайте больше о цене MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Токеномика MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVTT10F, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVTT10F. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVTT10F, изучите текущую цену MVTT10F!

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