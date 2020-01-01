Токеномика MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Откройте для себя ключевую информацию о MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официальный сайт: https://app.reserve.org/ Купить MVDA25 сейчас!

Токеномика и анализ цен MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,56K $ 21,56K $ 21,56K Общее предложение: $ 12,66K $ 12,66K $ 12,66K Оборотное предложение: $ 12,66K $ 12,66K $ 12,66K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,56K $ 21,56K $ 21,56K Исторический максимум: $ 2,33 $ 2,33 $ 2,33 Исторический минимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Текущая цена: $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 Узнайте больше о цене MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Токеномика MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVDA25, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVDA25. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVDA25, изучите текущую цену MVDA25!

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