Marcus the Worm ($MARCUS) is a community-driven memecoin inspired by the viral VRChat character "Marcus the Worm". The character, a bipedal worm avatar, spread on TikTok and other social medias in early 2025 through clips posted by streamers and content creators. The token was created as a cultural reference and digital collectible within the broader meme ecosystem. It does not claim to have intrinsic utility or financial value but serves primarily as a community experiment and expression of internet culture.

Сколько будет стоить Marcus (MARCUS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marcus (MARCUS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marcus.

Понимание токеномики Marcus (MARCUS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARCUS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marcus (MARCUS) Сколько стоит Marcus (MARCUS) на сегодня? Актуальная цена MARCUS в USD – 0,00000479 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MARCUS в USD? $ 0,00000479 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MARCUS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Marcus? Рыночная капитализация MARCUS составляет $ 4,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MARCUS? Циркулирующее предложение MARCUS составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MARCUS? MARCUS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00045812 USD . Какова была минимальная цена MARCUS за все время (ATL)? MARCUS достиг минимальной цены (ATL) в 0,0000046 USD . Каков объем торгов MARCUS? Объем торгов за последние 24 часа для MARCUS составляет -- USD . Вырастет ли MARCUS в цене в этом году? MARCUS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARCUS для более подробного анализа.

