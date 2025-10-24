Текущая цена marcat maker сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MARCAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MARCAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена marcat maker сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MARCAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MARCAT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MARCAT

Информация о цене MARCAT

Официальный сайт MARCAT

Токеномика MARCAT

Прогноз цен MARCAT

Логотип marcat maker

Цена marcat maker (MARCAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MARCAT в USD:

--
----
+7,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены marcat maker (MARCAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:54:03 (UTC+8)

Информация о ценах marcat maker (MARCAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,57%

+7,25%

+2,66%

+2,66%

Текущая цена marcat maker (MARCAT) составляет --. За последние 24 часа MARCAT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MARCAT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MARCAT изменился на -0,57% за последний час, на +7,25% за 24 часа и на +2,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация marcat maker (MARCAT)

$ 6,35K
$ 6,35K$ 6,35K

--
----

$ 6,35K
$ 6,35K$ 6,35K

998,82M
998,82M 998,82M

998 819 690,237517
998 819 690,237517 998 819 690,237517

Текущая рыночная капитализация marcat maker составляет $ 6,35K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MARCAT составляет 998,82M, а общее предложение – 998819690.237517. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,35K.

История цен marcat maker (MARCAT) в USD

За сегодня изменение цены marcat maker на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены marcat maker на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены marcat maker на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены marcat maker на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,25%
30 дней$ 0-11,30%
60 дней$ 0-7,76%
90 дней$ 0--

Что такое marcat maker (MARCAT)

meet the marcat maker

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник marcat maker (MARCAT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены marcat maker (USD)

Сколько будет стоить marcat maker (MARCAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов marcat maker (MARCAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для marcat maker.

Проверьте прогноз цены marcat maker!

MARCAT на местную валюту

Токеномика marcat maker (MARCAT)

Понимание токеномики marcat maker (MARCAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARCAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о marcat maker (MARCAT)

Сколько стоит marcat maker (MARCAT) на сегодня?
Актуальная цена MARCAT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MARCAT в USD?
Текущая цена MARCAT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация marcat maker?
Рыночная капитализация MARCAT составляет $ 6,35K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MARCAT?
Циркулирующее предложение MARCAT составляет 998,82M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MARCAT?
MARCAT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MARCAT за все время (ATL)?
MARCAT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MARCAT?
Объем торгов за последние 24 часа для MARCAT составляет -- USD.
Вырастет ли MARCAT в цене в этом году?
MARCAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARCAT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии marcat maker (MARCAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

