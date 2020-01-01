Токеномика Manyu the Shiba Inu (MANYU) Откройте для себя ключевую информацию о Manyu the Shiba Inu (MANYU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Manyu the Shiba Inu (MANYU) Manyu The Shiba Inu is a unique memecoin created to honor the endless joy and loyalty of Shiba Inu dogs—one of the world’s most beloved and charismatic canine companions. The project blends the spirit of the memecoin community with cutting-edge blockchain technology, enabling anyone to participate in this fun and vibrant adventure while building a strong community centered around love for dogs, humor, and innovation. The project draws its inspiration from Manyu—a famous Shiba Inu who has captivated thousands of fans on social media with his charm, playfulness, and heartwarming personality. Manyu The Shiba Inu is more than just a cryptocurrency; it’s a tribute and celebration of this beloved dog who has become an icon in internet meme culture. Официальный сайт: https://manyuniverse.com Купить MANYU сейчас!

Токеномика и анализ цен Manyu the Shiba Inu (MANYU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manyu the Shiba Inu (MANYU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,08K $ 46,08K $ 46,08K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,08K $ 46,08K $ 46,08K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Manyu the Shiba Inu (MANYU)

Токеномика Manyu the Shiba Inu (MANYU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Manyu the Shiba Inu (MANYU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MANYU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MANYU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MANYU, изучите текущую цену MANYU!

Прогноз цены MANYU Хотите узнать, куда может двигаться MANYU? Наша страница прогноза цены MANYU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MANYU прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!