Цена Manyu the Shiba Inu (MANYU)
Текущая цена Manyu the Shiba Inu (MANYU) сегодня составляет 0,00012753 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 127,55K USD. Цена MANYU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Manyu the Shiba Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Manyu the Shiba Inu в течение дня составляет +1,92%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Manyu the Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Manyu the Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Manyu the Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Manyu the Shiba Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1,92%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Manyu the Shiba Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,79%
+1,92%
-78,88%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Manyu The Shiba Inu is a unique memecoin created to honor the endless joy and loyalty of Shiba Inu dogs—one of the world’s most beloved and charismatic canine companions. The project blends the spirit of the memecoin community with cutting-edge blockchain technology, enabling anyone to participate in this fun and vibrant adventure while building a strong community centered around love for dogs, humor, and innovation. The project draws its inspiration from Manyu—a famous Shiba Inu who has captivated thousands of fans on social media with his charm, playfulness, and heartwarming personality. Manyu The Shiba Inu is more than just a cryptocurrency; it’s a tribute and celebration of this beloved dog who has become an icon in internet meme culture.
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