Токеномика MantaDAO (MNTA) Откройте для себя ключевую информацию о MantaDAO (MNTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MantaDAO (MNTA) What is the project about? MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control. It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN. The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development. What makes your project unique? MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults. History of your project. MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023. What’s next for your project? MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO. What can your token be used for? MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts. Официальный сайт: https://mantadao.app Купить MNTA сейчас!

Токеномика и анализ цен MantaDAO (MNTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MantaDAO (MNTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,21M $ 8,21M $ 8,21M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 65,00M $ 65,00M $ 65,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,63M $ 12,63M $ 12,63M Исторический максимум: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Исторический минимум: $ 0,070279 $ 0,070279 $ 0,070279 Текущая цена: $ 0,126295 $ 0,126295 $ 0,126295 Узнайте больше о цене MantaDAO (MNTA)

Токеномика MantaDAO (MNTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MantaDAO (MNTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MNTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MNTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNTA, изучите текущую цену MNTA!

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