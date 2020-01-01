Токеномика Manga ($MANGA) Откройте для себя ключевую информацию о Manga ($MANGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Manga ($MANGA) Manga Token is a reward, payment and staking token for the manga industry to facilitate supporting your favourite manga artists through a new form of digital merchandise called Manga NFTs and we are building the world largest Manga NFT marketplace for authentic manga collectibles from original manga artists. Официальный сайт: https://www.mangatoken.org/ Купить $MANGA сейчас!

Токеномика и анализ цен Manga ($MANGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Manga ($MANGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,47K $ 11,47K $ 11,47K Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: $ 1,15B $ 1,15B $ 1,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 199,05K $ 199,05K $ 199,05K Исторический максимум: $ 0,00848575 $ 0,00848575 $ 0,00848575 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Manga ($MANGA)

Токеномика Manga ($MANGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Manga ($MANGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MANGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MANGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MANGA, изучите текущую цену $MANGA!

Прогноз цены $MANGA Хотите узнать, куда может двигаться $MANGA? Наша страница прогноза цены $MANGA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена $MANGA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!