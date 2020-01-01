Токеномика MAMOON (MAMOON) Откройте для себя ключевую информацию о MAMOON (MAMOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MAMOON (MAMOON) Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform. Официальный сайт: https://mamoon.wtf/ Купить MAMOON сейчас!

Токеномика и анализ цен MAMOON (MAMOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MAMOON (MAMOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,06K $ 9,06K $ 9,06K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 959,81M $ 959,81M $ 959,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,43K $ 9,43K $ 9,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MAMOON (MAMOON)

Токеномика MAMOON (MAMOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MAMOON (MAMOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MAMOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MAMOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MAMOON, изучите текущую цену MAMOON!

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