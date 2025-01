Что такое Maker Flip (MKF)

Mega Maker is a blockchain-based solution that aims to revolutionize the role of market makers in the digital economy. The project is underpinned by a DAO ecosystem, ensuring that all operations are deterministically driven and conducted by smart contracts. The system architecture has been meticulously designed to control token inflation and provide scalable liquidity, making it deflationary by design.

Источник Maker Flip (MKF) Whitepaper Официальный веб-сайт