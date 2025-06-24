Цена Make ETH Great Again (MEGA)
Текущая цена Make ETH Great Again (MEGA) сегодня составляет 0,225359 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена MEGA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Make ETH Great Again:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Make ETH Great Again в течение дня составляет +8,93%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Make ETH Great Again на USD составило $ +0,01847367.
За последние 30 дней изменение цены Make ETH Great Again на USD составило $ +0,0411280625.
За последние 60 дней изменение цены Make ETH Great Again на USD составило $ +0,1302541441.
За последние 90 дней изменение цены Make ETH Great Again на USD составило $ -0,0212212464625035.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,01847367
|+8,93%
|30 дней
|$ +0,0411280625
|+18,25%
|60 дней
|$ +0,1302541441
|+57,80%
|90 дней
|$ -0,0212212464625035
|-8,60%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Make ETH Great Again: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,09%
+8,93%
-2,55%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
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