Токеномика MainnetZ (NETZ) Откройте для себя ключевую информацию о MainnetZ (NETZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MainnetZ (NETZ) MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience. Официальный сайт: https://mainnetz.io/ Whitepaper: https://docs.mainnetz.io/#/ Купить NETZ сейчас!

Токеномика и анализ цен MainnetZ (NETZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MainnetZ (NETZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 288,27K $ 288,27K $ 288,27K Общее предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Оборотное предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 288,27K $ 288,27K $ 288,27K Исторический максимум: $ 0,160515 $ 0,160515 $ 0,160515 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00026206 $ 0,00026206 $ 0,00026206 Узнайте больше о цене MainnetZ (NETZ)

Токеномика MainnetZ (NETZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MainnetZ (NETZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NETZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NETZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NETZ, изучите текущую цену NETZ!

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