Что такое Mage (MAGE)

$MAGE is a meme coin launched by the joint efforts from Merlin starter. $Mage is a meme token launching on the Merlin EVM chain, it will take our holders on a magical journey with the guiding spirit for all Merlin Wizards - ‘Merlinchain.’ Users will be able to stake their tokens to earn the mysterious MANA, an elixir that will give them access to the surprises in store.

