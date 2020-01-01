Токеномика Made In USA (MADE) Откройте для себя ключевую информацию о Made In USA (MADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Made In USA (MADE) The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Официальный сайт: https://madeinusa.inc/ Купить MADE сейчас!

Токеномика и анализ цен Made In USA (MADE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Made In USA (MADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 329,82K $ 329,82K $ 329,82K Общее предложение: $ 349,99M $ 349,99M $ 349,99M Оборотное предложение: $ 349,99M $ 349,99M $ 349,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 329,82K $ 329,82K $ 329,82K Исторический максимум: $ 0,00113071 $ 0,00113071 $ 0,00113071 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00094236 $ 0,00094236 $ 0,00094236 Узнайте больше о цене Made In USA (MADE)

Токеномика Made In USA (MADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Made In USA (MADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MADE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MADE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MADE, изучите текущую цену MADE!

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