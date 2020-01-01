Токеномика Lynk Coin (LYNK) Откройте для себя ключевую информацию о Lynk Coin (LYNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lynk Coin (LYNK) $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Официальный сайт: https://holdlynk.xyz Купить LYNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Lynk Coin (LYNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lynk Coin (LYNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 949,10K $ 949,10K $ 949,10K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 233,46M $ 233,46M $ 233,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,06M $ 4,06M $ 4,06M Исторический максимум: $ 0,069168 $ 0,069168 $ 0,069168 Исторический минимум: $ 0,00343536 $ 0,00343536 $ 0,00343536 Текущая цена: $ 0,00407283 $ 0,00407283 $ 0,00407283 Узнайте больше о цене Lynk Coin (LYNK)

Токеномика Lynk Coin (LYNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lynk Coin (LYNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LYNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LYNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYNK, изучите текущую цену LYNK!

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