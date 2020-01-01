Токеномика Lynk Coin (LYNK)

Токеномика Lynk Coin (LYNK)

Откройте для себя ключевую информацию о Lynk Coin (LYNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

Официальный сайт:
https://holdlynk.xyz

Токеномика и анализ цен Lynk Coin (LYNK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lynk Coin (LYNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 949,10K
$ 949,10K$ 949,10K
Общее предложение:
$ 999,89M
$ 999,89M$ 999,89M
Оборотное предложение:
$ 233,46M
$ 233,46M$ 233,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,06M
$ 4,06M$ 4,06M
Исторический максимум:
$ 0,069168
$ 0,069168$ 0,069168
Исторический минимум:
$ 0,00343536
$ 0,00343536$ 0,00343536
Текущая цена:
$ 0,00407283
$ 0,00407283$ 0,00407283

Токеномика Lynk Coin (LYNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lynk Coin (LYNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LYNK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LYNK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYNK, изучите текущую цену LYNK!

Прогноз цены LYNK

Хотите узнать, куда может двигаться LYNK? Наша страница прогноза цены LYNK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.