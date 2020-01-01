Токеномика Lyncoin (LCN) Откройте для себя ключевую информацию о Lyncoin (LCN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lyncoin (LCN) Lyncoin is an open-source P2P currency and a payment network based on blockchain. Официальный сайт: https://lyncoin.com/ Whitepaper: https://lyncoin.com/lyncoin_whitepaper.pdf Купить LCN сейчас!

Токеномика и анализ цен Lyncoin (LCN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lyncoin (LCN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,99K $ 40,99K $ 40,99K Общее предложение: $ 25,67B $ 25,67B $ 25,67B Оборотное предложение: $ 25,63B $ 25,63B $ 25,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,06K $ 41,06K $ 41,06K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lyncoin (LCN)

Токеномика Lyncoin (LCN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lyncoin (LCN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LCN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LCN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LCN, изучите текущую цену LCN!

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