Цена LUNCARMY (LUNCARMY)
Текущая цена LUNCARMY (LUNCARMY) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LUNCARMY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка LUNCARMY:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.18 USD
- Изменение цены LUNCARMY в течение дня составляет -2.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены LUNCARMY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены LUNCARMY на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены LUNCARMY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены LUNCARMY на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.05%
|30 дней
|$ 0
|-6.90%
|60 дней
|$ 0
|-2.37%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен LUNCARMY: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-2.05%
-2.37%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
LUNCARMY: Earn 5% Luna Classic reward LUNCARMY is a LUNC reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. INTRODUCTION LUNCARMY is a Luna Classic reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. Born out of passion for LUNC, we brought together all the rebels and formed our LUNCARMY. By holding LUNCARMY you become a soldier and support the resistance. Our long-term goal is to build the LUNCARMY ecosystem by introducing new use cases for our token. FEATURES 5% LUNC Reward: The contract is designed to redistribute 5% LUNC reward on every buy/sell. LUNCARMY holders earn daily passive income by simply holding LUNCARMY token What slippage should I use? There is a 7% tax on each transaction so please set your slippage to 8% for buy/sell transactions.
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