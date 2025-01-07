Цена Luna Rush (LUS)
Текущая цена Luna Rush (LUS) сегодня составляет 0.00173027 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 38.31K USD. Цена LUS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Luna Rush:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.50K USD
- Изменение цены Luna Rush в течение дня составляет +2.94%
- Оборотное предложение составляет 22.14M USD
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За сегодня изменение цены Luna Rush на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Luna Rush на USD составило $ -0.0000897584.
За последние 60 дней изменение цены Luna Rush на USD составило $ +0.0003421143.
За последние 90 дней изменение цены Luna Rush на USD составило $ +0.0003503718840474345.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2.94%
|30 дней
|$ -0.0000897584
|-5.18%
|60 дней
|$ +0.0003421143
|+19.77%
|90 дней
|$ +0.0003503718840474345
|+25.39%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Luna Rush: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.75%
+2.94%
+4.58%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Enjoy the ultimate idle gaming experience, Focused on Level up and Strategy! Luna Rush is an Anime-style casual hanging-up game, this is an incremental game about strategy. Each character in the game is made in detail. Flamboyant effects and ultimate weapon guaranteed to make you addicted! Summon your Warriors, TRAIN them to become powerful heroes, or convert them into Spirit material for EVOLVING. You can fight other players, team up with friends, win a tournament and earn money with your strategy and luck. In Luna Rush, there are 11 different warriors and possess unique skills corresponding to each warrior. To increase the strength of the warrior needs fusion and level up, learn more skills and provide more weapons. Warriors can be purchased on the marketplace or summoned in the game store. Players participate in Boss hunting, PVP battles, daily activities, Tournament, Leaderboard, Bet ... to earn tokens. LUS is a 350,000,000 pre-mined token, the governance token of LunaRush. Play to Earn!
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