Цена Lumi Finance (LUA)
Текущая цена Lumi Finance (LUA) сегодня составляет 2.23 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LUA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lumi Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.57K USD
- Изменение цены Lumi Finance в течение дня составляет -20.89%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Lumi Finance на USD составило $ -0.587769723064503.
За последние 30 дней изменение цены Lumi Finance на USD составило $ -0.2731732160.
За последние 60 дней изменение цены Lumi Finance на USD составило $ -0.8985002270.
За последние 90 дней изменение цены Lumi Finance на USD составило $ -1.4089971990236867.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.587769723064503
|-20.89%
|30 дней
|$ -0.2731732160
|-12.24%
|60 дней
|$ -0.8985002270
|-40.29%
|90 дней
|$ -1.4089971990236867
|-38.71%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lumi Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.27%
-20.89%
+1.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.
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