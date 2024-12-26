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Цена LTO Network (LTO)

USD

График цены LTO Network (LTO) в реальном времени

$0.155149
$0.155149$0.155149
-1.80%(1D)

Цена LTO Network (LTO) сегодня

Текущая цена LTO Network (LTO) сегодня составляет 0.155128 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 67.39M USD. Цена LTO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка LTO Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.61M USD
- Изменение цены LTO Network в течение дня составляет -1.91%
- Оборотное предложение составляет 434.73M USD

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Ценовые показатели LTO Network (LTO) - USD

За сегодня изменение цены LTO Network на USD составило $ -0.0030224790686609.
За последние 30 дней изменение цены LTO Network на USD составило $ -0.0197599564.
За последние 60 дней изменение цены LTO Network на USD составило $ +0.0551029082.
За последние 90 дней изменение цены LTO Network на USD составило $ +0.02258721006536858.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0030224790686609-1.91%
30 дней$ -0.0197599564-12.73%
60 дней$ +0.0551029082+35.52%
90 дней$ +0.02258721006536858+17.04%

Анализ цен LTO Network (LTO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен LTO Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.154299
$ 0.154299$ 0.154299

$ 0.15895
$ 0.15895$ 0.15895

$ 0.901021
$ 0.901021$ 0.901021

-0.50%

-1.91%

-8.30%

Рыночная информация LTO Network (LTO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 67.39M
$ 67.39M$ 67.39M

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

434.73M
434.73M 434.73M

Что такое LTO Network (LTO)

LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.

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Источник LTO Network (LTO)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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LTO на местную валюту

1 LTO к AUD
A$0.2482048
1 LTO к GBP
0.12255112
1 LTO к EUR
0.14892288
1 LTO к USD
$0.155128
1 LTO к MYR
RM0.69497344
1 LTO к TRY
5.46360816
1 LTO к JPY
¥24.4171472
1 LTO к RUB
15.48797952
1 LTO к INR
13.24637992
1 LTO к IDR
Rp2,502.06416584
1 LTO к PHP
9.09980848
1 LTO к EGP
￡E.7.88515624
1 LTO к BRL
R$0.98661408
1 LTO к CAD
C$0.22338432
1 LTO к BDT
18.5067704
1 LTO к NGN
239.76428552
1 LTO к UAH
6.49365808
1 LTO к VES
Bs7.911528
1 LTO к PKR
Rs43.11472504
1 LTO к KZT
80.25236824
1 LTO к THB
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Fr0.13651264
1 LTO к HKD
HK$1.20844712
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