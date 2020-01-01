Токеномика Louie the Raccoon ($LOUIE)

Токеномика Louie the Raccoon ($LOUIE)

Откройте для себя ключевую информацию о Louie the Raccoon ($LOUIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Louie the Raccoon ($LOUIE)

$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.

Официальный сайт:
https://www.louieraccoon.com/
Whitepaper:
https://t.me/megaontron

Токеномика и анализ цен Louie the Raccoon ($LOUIE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Louie the Raccoon ($LOUIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42.25K
$ 42.25K$ 42.25K
Общее предложение:
$ 998.33M
$ 998.33M$ 998.33M
Оборотное предложение:
$ 998.33M
$ 998.33M$ 998.33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42.25K
$ 42.25K$ 42.25K
Исторический максимум:
$ 0.0020779
$ 0.0020779$ 0.0020779
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Louie the Raccoon ($LOUIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Louie the Raccoon ($LOUIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $LOUIE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $LOUIE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LOUIE, изучите текущую цену $LOUIE!

Прогноз цены $LOUIE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.