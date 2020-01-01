Токеномика Louie the Raccoon ($LOUIE) Откройте для себя ключевую информацию о Louie the Raccoon ($LOUIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Louie the Raccoon ($LOUIE) $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Официальный сайт: https://www.louieraccoon.com/ Whitepaper: https://t.me/megaontron Купить $LOUIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Louie the Raccoon ($LOUIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Louie the Raccoon ($LOUIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42.25K $ 42.25K $ 42.25K Общее предложение: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M Оборотное предложение: $ 998.33M $ 998.33M $ 998.33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42.25K $ 42.25K $ 42.25K Исторический максимум: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Louie the Raccoon ($LOUIE)

Токеномика Louie the Raccoon ($LOUIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Louie the Raccoon ($LOUIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $LOUIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $LOUIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LOUIE, изучите текущую цену $LOUIE!

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