Токеномика LOTUS (LOTUS) Откройте для себя ключевую информацию о LOTUS (LOTUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LOTUS (LOTUS) Lotus introduces a sophisticated staking and virtual mining system built on $TitanX and $Volt, designed with extreme Hyper-Deflationary tokenomics through strategic token burns & halving effects as well reward incentives. This innovative approach creates a self-sustaining ecosystem within the TitanX DeFi framework, emphasizing long-term participation and supply control. With its decentralized liquidity pool and advanced token mechanics, Lotus offers a unique experience for DeFi participants focused on sustainability and innovation. Официальный сайт: https://lotus.win/ Whitepaper: https://docs.lotus.win/ Купить LOTUS сейчас!

Токеномика и анализ цен LOTUS (LOTUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOTUS (LOTUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 84,42K $ 84,42K $ 84,42K Общее предложение: $ 649,92M $ 649,92M $ 649,92M Оборотное предложение: $ 649,92M $ 649,92M $ 649,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 84,42K $ 84,42K $ 84,42K Исторический максимум: $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001299 $ 0,0001299 $ 0,0001299 Узнайте больше о цене LOTUS (LOTUS)

Токеномика LOTUS (LOTUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOTUS (LOTUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOTUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOTUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOTUS, изучите текущую цену LOTUS!

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