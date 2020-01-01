Токеномика LOTUS (LOTUS)
Информация о LOTUS (LOTUS)
Lotus introduces a sophisticated staking and virtual mining system built on $TitanX and $Volt, designed with extreme Hyper-Deflationary tokenomics through strategic token burns & halving effects as well reward incentives. This innovative approach creates a self-sustaining ecosystem within the TitanX DeFi framework, emphasizing long-term participation and supply control. With its decentralized liquidity pool and advanced token mechanics, Lotus offers a unique experience for DeFi participants focused on sustainability and innovation.
Токеномика и анализ цен LOTUS (LOTUS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOTUS (LOTUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика LOTUS (LOTUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики LOTUS (LOTUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LOTUS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LOTUS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOTUS, изучите текущую цену LOTUS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.