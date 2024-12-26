Цена Lotty (LOTTY)
Текущая цена Lotty (LOTTY) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 188.32K USD. Цена LOTTY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lotty:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 262.91 USD
- Изменение цены Lotty в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 686.61B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене LOTTY к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах LOTTY.
За сегодня изменение цены Lotty на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lotty на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lotty на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lotty на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-5.34%
|60 дней
|$ 0
|+23.27%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lotty: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
-14.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Lotty is the ultimate token that offers maximum utility by giving their holders the chance to share up to $1 billion. We have access to more than 50+ lotteries around the world in 18 countries (and more soon). We offer our holders the chance to win real-world lottery prizes by buying our token. What makes your project unique? What makes our project unique is the utility that we offer to our holders. By just holding one token, holders will get a chance to share in multiple lottery prizes. We will also offer direct buy of these lotteries soon on our website. History of your project. Our project started last May 30, 2023. Since then we have had multiple engagements to provide our holders the best utility. Just recently we initiated a collaboration with Arcadia (https://twitter.com/arcadia_fun). What’s next for your project? We will launch a staking mechanism on our website soon. Holders who stake will get added rewards other than the main utility of our token which is the chance to share in the winnings of real-world lotteries. Another thing that is up next for our project is the option for users to purchase lottery tickets of their choice on our website. This is coming real soon. What can your token be used for? It can be used to get a chance to share in real-world lottery prizes of over 50+ lotteries in 18 countries around the world. Soon, they can use the token to stake and get additional rewards. We have other plans for the token, but it is still too early, we are finalizing a lot of things.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 LOTTY к AUD
A$--
|1 LOTTY к GBP
￡--
|1 LOTTY к EUR
€--
|1 LOTTY к USD
$--
|1 LOTTY к MYR
RM--
|1 LOTTY к TRY
₺--
|1 LOTTY к JPY
¥--
|1 LOTTY к RUB
₽--
|1 LOTTY к INR
₹--
|1 LOTTY к IDR
Rp--
|1 LOTTY к PHP
₱--
|1 LOTTY к EGP
￡E.--
|1 LOTTY к BRL
R$--
|1 LOTTY к CAD
C$--
|1 LOTTY к BDT
৳--
|1 LOTTY к NGN
₦--
|1 LOTTY к UAH
₴--
|1 LOTTY к VES
Bs--
|1 LOTTY к PKR
Rs--
|1 LOTTY к KZT
₸--
|1 LOTTY к THB
฿--
|1 LOTTY к TWD
NT$--
|1 LOTTY к CHF
Fr--
|1 LOTTY к HKD
HK$--
|1 LOTTY к MAD
.د.م--