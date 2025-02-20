Цена Lottery Token (LOT)
Текущая цена Lottery Token (LOT) сегодня составляет 0.00083072 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 828.73K USD. Цена LOT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lottery Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.56K USD
- Изменение цены Lottery Token в течение дня составляет -5.42%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Lottery Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lottery Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lottery Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lottery Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5.42%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lottery Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.24%
-5.42%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
LOTTERY TOKEN Redefining Luck: The First Truly Decentralized Lottery Protocol on Base Chain LOT is a decentralized lottery protocol on BASE, where holding equals automatic participation. No tickets needed, no manual draws - just hold 20k LOT and you're in forever. A 5% fee on every transaction fills the lottery pool. Once the pool reaches 1 million tokens, a randomly selected address holding Lottery Token will win.
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