Токеномика Los on Sol (LOS) Откройте для себя ключевую информацию о Los on Sol (LOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Los on Sol (LOS) Carlos the Dog isn't just a dog - he's a crypto lover with big trades and big dreams. Join Los through his vivid DREMES, where he experiences great adventures across his favorite affairs, but never knows what to expect next... OWA OWA! The LOS token is a memecoin built on the Solana blockchain, aiming to combine the fun and meme-driven culture of cryptocurrency with the speed and scalability of Solana's ecosystem. As a memecoin, LOS doesn't necessarily focus on real-world utility but instead seeks to engage with the community through memes, jokes, and viral content, much like other popular memecoins in the crypto space. Официальный сайт: https://losonsol.com/ Купить LOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Los on Sol (LOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Los on Sol (LOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,48K $ 3,48K $ 3,48K Общее предложение: $ 999,00M $ 999,00M $ 999,00M Оборотное предложение: $ 999,00M $ 999,00M $ 999,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,48K $ 3,48K $ 3,48K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Los on Sol (LOS)

Токеномика Los on Sol (LOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Los on Sol (LOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOS, изучите текущую цену LOS!

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