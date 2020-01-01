Токеномика Lormhole (L)

Токеномика Lormhole (L)

Откройте для себя ключевую информацию о Lormhole (L), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lormhole (L)

Lormhole was created for those who felt they should have qualified for the Wormhole airdrop but didn't due to the unfair NFT holding requirements. It's a community coin, being airdropped to NFT communities across Solana who didn't qualify for any $W (airdrops still in progress hence the top wallet still holding 20% of the supply, down from 40%).

Официальный сайт:
https://Lormhole.com

Токеномика и анализ цен Lormhole (L)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lormhole (L), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,14K
$ 13,14K$ 13,14K
Исторический максимум:
$ 0,00411824
$ 0,00411824$ 0,00411824
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00001314
$ 0,00001314$ 0,00001314

Токеномика Lormhole (L): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lormhole (L) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов L, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов L.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L, изучите текущую цену L!

Прогноз цены L

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.