Сегодняшняя цена looong

Текущая цена looong (LOOONG) сегодня составляет $ 0 с изменением 5,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LOOONG на USD составляет $ 0 за LOOONG.

На данный момент looong занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 37 327, при оборотном предложении 961,34M LOOONG. В течение последних 24 часов, LOOONG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00249379, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LOOONG изменился на +7,78% за последний час и на -1,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация looong (LOOONG)

Рыночная капитализация $ 37,33K$ 37,33K $ 37,33K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 37,33K$ 37,33K $ 37,33K Оборотное предложение 961,34M 961,34M 961,34M Общее предложение 961 335 787,486705 961 335 787,486705 961 335 787,486705

Текущая рыночная капитализация looong составляет $ 37,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LOOONG составляет 961,34M, а общее предложение – 961335787.486705. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,33K.