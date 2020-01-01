Токеномика LOGE ($LOGE) Откройте для себя ключевую информацию о LOGE ($LOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LOGE ($LOGE) $LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community. Официальный сайт: https://thegrandlodge.xyz/ Whitepaper: https://thegrandlodge.xyz/#whitepaper Купить $LOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен LOGE ($LOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LOGE ($LOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,45K $ 25,45K $ 25,45K Общее предложение: $ 9,99B $ 9,99B $ 9,99B Оборотное предложение: $ 9,99B $ 9,99B $ 9,99B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,45K $ 25,45K $ 25,45K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LOGE ($LOGE)

Токеномика LOGE ($LOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LOGE ($LOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $LOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $LOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LOGE, изучите текущую цену $LOGE!

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