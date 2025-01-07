Цена LOAF (LOAF)
Текущая цена LOAF (LOAF) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.85K USD. Цена LOAF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка LOAF:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.99 USD
- Изменение цены LOAF в течение дня составляет -0.15%
- Оборотное предложение составляет 998.58M USD
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За сегодня изменение цены LOAF на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены LOAF на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены LOAF на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены LOAF на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.15%
|30 дней
|$ 0
|-31.90%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен LOAF: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.47%
-0.15%
+10.45%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
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