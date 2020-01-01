Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Откройте для себя ключевую информацию о Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Официальный сайт: https://labv2-revival.netlify.app/ Купить LAB-V2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 76,77K $ 76,77K $ 76,77K Общее предложение: $ 843 500 000 000,00T $ 843 500 000 000,00T $ 843 500 000 000,00T Оборотное предложение: $ 450 725 623 019,61T $ 450 725 623 019,61T $ 450 725 623 019,61T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143,66K $ 143,66K $ 143,66K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Узнайте больше о цене Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAB-V2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAB-V2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAB-V2, изучите текущую цену LAB-V2!

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