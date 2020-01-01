Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)
Информация о Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)
Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token.
Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction.
We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.
Токеномика и анализ цен Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LAB-V2, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LAB-V2.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAB-V2, изучите текущую цену LAB-V2!
Прогноз цены LAB-V2
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