Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Откройте для себя ключевую информацию о Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token.

Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction.

We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.

Официальный сайт:
https://labv2-revival.netlify.app/

Токеномика и анализ цен Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 76,77K
$ 76,77K$ 76,77K
Общее предложение:
$ 843 500 000 000,00T
$ 843 500 000 000,00T$ 843 500 000 000,00T
Оборотное предложение:
$ 450 725 623 019,61T
$ 450 725 623 019,61T$ 450 725 623 019,61T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 143,66K
$ 143,66K$ 143,66K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Текущая цена:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

Токеномика Little Angry Bunny v2 (LAB-V2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAB-V2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAB-V2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAB-V2, изучите текущую цену LAB-V2!

Прогноз цены LAB-V2

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.