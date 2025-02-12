Цена Lista Staked BNB (SLISBNB)
Текущая цена Lista Staked BNB (SLISBNB) сегодня составляет 659.25 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SLISBNB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Lista Staked BNB:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.76M USD
- Изменение цены Lista Staked BNB в течение дня составляет +4.62%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Lista Staked BNB на USD составило $ +29.12.
За последние 30 дней изменение цены Lista Staked BNB на USD составило $ -44.4650940000.
За последние 60 дней изменение цены Lista Staked BNB на USD составило $ -72.8182498500.
За последние 90 дней изменение цены Lista Staked BNB на USD составило $ +25.2748034945791.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +29.12
|+4.62%
|30 дней
|$ -44.4650940000
|-6.74%
|60 дней
|$ -72.8182498500
|-11.04%
|90 дней
|$ +25.2748034945791
|+3.99%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Lista Staked BNB: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.38%
+4.62%
+12.64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Founded in 2022, Synclub is a staking infrastructure and liquid staking provider on the BNB Chain. On July 4th 2023, Synclub merged with Helio Protocol to become a united team to further synergise the benefits of liquid staking on the capital efficiency of destablecoin, HAY. Synclub currently offers safe staking and liquid staking solutions through the use of it's self-managed validator node, called "Synclub" on the BNB Chain. SnBNB is the yield bearing, liquid staked version of BNB that is issued by Synclub. Post merge, all news and information of SnBNB will be posted on Helio Protocol's social media accounts. The Synclub team is currently based remotely all over the world. Currently, Synclub is only present on the BNB Chain with plans to expand to other chains in the near future and support a wider variety of native liquid staking tokens. Check out Synclub's website to understand more about where Synclub is currently present in.
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