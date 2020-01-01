Токеномика Liquity BOLD (BOLD) Откройте для себя ключевую информацию о Liquity BOLD (BOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquity BOLD (BOLD) BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort. Официальный сайт: https://www.liquity.org/ Купить BOLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquity BOLD (BOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquity BOLD (BOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,95M $ 42,95M $ 42,95M Общее предложение: $ 42,99M $ 42,99M $ 42,99M Оборотное предложение: $ 42,99M $ 42,99M $ 42,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,95M $ 42,95M $ 42,95M Исторический максимум: $ 1,013 $ 1,013 $ 1,013 Исторический минимум: $ 0,990867 $ 0,990867 $ 0,990867 Текущая цена: $ 0,999077 $ 0,999077 $ 0,999077 Узнайте больше о цене Liquity BOLD (BOLD)

Токеномика Liquity BOLD (BOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquity BOLD (BOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOLD, изучите текущую цену BOLD!

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