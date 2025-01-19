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Цена Liquid Staking Dot (LDOT)

USD

График цены Liquid Staking Dot (LDOT) в реальном времени

$1.12
$1.12$1.12
-2.50%(1D)

Цена Liquid Staking Dot (LDOT) сегодня

Текущая цена Liquid Staking Dot (LDOT) сегодня составляет 1.12 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена LDOT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Liquid Staking Dot:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 170.58K USD
- Изменение цены Liquid Staking Dot в течение дня составляет -2.57%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Liquid Staking Dot (LDOT) - USD

За сегодня изменение цены Liquid Staking Dot на USD составило $ -0.029592797726609.
За последние 30 дней изменение цены Liquid Staking Dot на USD составило $ +0.0648842880.
За последние 60 дней изменение цены Liquid Staking Dot на USD составило $ +0.2118745440.
За последние 90 дней изменение цены Liquid Staking Dot на USD составило $ +0.4341661880361888.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.029592797726609-2.57%
30 дней$ +0.0648842880+5.79%
60 дней$ +0.2118745440+18.92%
90 дней$ +0.4341661880361888+63.30%

Анализ цен Liquid Staking Dot (LDOT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Liquid Staking Dot: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

+0.90%

-2.57%

+2.34%

Рыночная информация Liquid Staking Dot (LDOT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 170.58K
$ 170.58K$ 170.58K

0.00
0.00 0.00

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Источник Liquid Staking Dot (LDOT)

Официальный веб-сайт

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LDOT на местную валюту

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1 LDOT к EUR
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