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Цена Liquid Staked Canto (SCANTO)

USD

График цены Liquid Staked Canto (SCANTO) в реальном времени

$0.01933812
$0.01933812$0.01933812
-10.10%(1D)

Цена Liquid Staked Canto (SCANTO) сегодня

Текущая цена Liquid Staked Canto (SCANTO) сегодня составляет 0.01933812 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SCANTO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Liquid Staked Canto:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.97 USD
- Изменение цены Liquid Staked Canto в течение дня составляет -10.17%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Liquid Staked Canto (SCANTO) - USD

За сегодня изменение цены Liquid Staked Canto на USD составило $ -0.0021904277771618.
За последние 30 дней изменение цены Liquid Staked Canto на USD составило $ -0.0069305018.
За последние 60 дней изменение цены Liquid Staked Canto на USD составило $ +0.0001790980.
За последние 90 дней изменение цены Liquid Staked Canto на USD составило $ +0.00350125121863192.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0021904277771618-10.17%
30 дней$ -0.0069305018-35.83%
60 дней$ +0.0001790980+0.93%
90 дней$ +0.00350125121863192+22.11%

Анализ цен Liquid Staked Canto (SCANTO)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Liquid Staked Canto: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.01903918
$ 0.01903918$ 0.01903918

$ 0.02172156
$ 0.02172156$ 0.02172156

$ 0.486363
$ 0.486363$ 0.486363

-0.15%

-10.17%

-15.49%

Рыночная информация Liquid Staked Canto (SCANTO)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.97
$ 10.97$ 10.97

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Что такое Liquid Staked Canto (SCANTO)

What is the project about? sCANTO is a CANTO liquid staking protocol allowing users to stake their $CANTO and earn CANTO while providing them with sCANTO a liquid staked derivative which can be put to work in DeFi What makes your project unique? We are the first liquid staking protocol on Canto. History of your project. Liquid staked Canto has been built out working closely with members of the Canto validator and DeFI community What’s next for your project? Governance token $BLOTR is used to incentivise liquidity. Bridging to EVM and Cosmos chains to futher the usecase of sCANTO in DeFi ecosystem What can your token be used for?

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Источник Liquid Staked Canto (SCANTO)

Официальный веб-сайт

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